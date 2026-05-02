Addio ad Alex Zanardi celebre pilota e atleta paralimpico | un supereroe dei nostri tempi

Alex Zanardi, noto pilota e atleta paralimpico, è deceduto dopo aver lottato per settimane. La sua morte segue un incidente avvenuto durante una gara, che gli aveva causato gravi ferite. Zanardi aveva partecipato a numerose competizioni automobilistiche e aveva vinto medaglie alle Paralimpiadi, diventando simbolo di determinazione e resilienza. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio e ricordi di una vita dedicata alla sfida e alla solidarietà.

Non c’è stato modo più giusto per salutarlo di una linea d’arrivo. Alex Zanardi, l’uomo che ha fatto della rimonta la sua ragione di vita, si è fermato. Aveva 59 anni. Ex pilota di Formula 1, due volte campione del mondo paralimpico nell’handbike, esempio universale di resistenza e amore per l’esistenza. Il suo cuore ha smesso di battere dopo anni vissuti in silenzio, lontano dai riflettori, accanto alla moglie Daniela e al figlio Niccolò. Il destino, che l’aveva già sfidato due volte con una ferocia inaudita, questa volta ha avuto la meglio. Ma il modo in cui Zanardi ha attraversato le sue prove resterà per sempre più forte di qualsiasi traguardo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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