Durante le tappe di ’Obiettivo Tricolore’, molti ricordano un partecipante come uno di noi, un volto familiare tra i territori attraversati. Poco prima dell’incidente, alcuni testimoni riferiscono di aver pedalato con lui e di aver ascoltato parole che descrivevano quei momenti come i più belli della sua vita. La sua presenza ha lasciato un segno tra i partecipanti e le comunità locali.

"Pochi attimi prima dell’incidente, mentre pedalavamo insieme, mi diceva: “Quando sono con te e in questi posti sono i giorni più belli della mia vita“". Paolo Bianchini, produttore di Brunello a Montalcino, ricorda l’amico Alex Zanardi. Li univa il ciclismo e la voglia di aiutare a diffondere lo sport paralimpico. Bianchini era davanti a Zanardi il 19 giugno 2020 nel momento dell’impatto contro il camion lungo la strada 146 di Pienza. Non vide la dinamica, ma è stato tra i primi a dare soccorso e a raggiungere Zanardi all’ospedale di Siena. "Alex era una persona umile e pur nei suoi problemi di disabilità ha creato possibilità per tantissimi giovani – oggi il pensiero di Bianchini –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Alex? Era uno di noi". Il ricordo dei territori che accolsero le tappe di ’Obiettivo Tricolore’

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