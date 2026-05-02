Alex era un amico sincero correremo per lui | il ricordo di Zanardi nelle parole del ct abruzzese Addesi

Il ct abruzzese della Nazionale italiana di ciclismo paralimpico ha espresso cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, definendo la notizia tristissima e ricordando con affetto il suo amico. Ha aggiunto di aver sperato fino all’ultimo in un esito diverso, ma la notizia è stata accolta con grande dolore. Le parole di Addesi sono state condivise pubblicamente e riflettono il senso di perdita per la figura di Zanardi.

“È una notizia tristissima. Abbiamo molto sperato, ma mi spiace tantissimo”. Con queste parole inizia il messaggio di cordoglio, ma anche di ricordo di Alex Zanardi, del ct abruzzese della Nazionale italiana di ciclismo paralimpico Pierpaolo Addesi. Una notizia, quella scomparsa avvenuta il 1.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Alex Zanardi, il ct abruzzese Addesi lo ricorda: “Un amico vero, correremo per lui” Alex Zanardi, il ricordo di Meloni: "L'Italia perde un grande campione"Scompare un uomo esemplare per tutti: la morte di Alex Zanardi suscita enorme commozione perché il campione della Formula 1 e della handbike ha... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Amici 25, Alex eliminato: le prime parole e l’occasione che può cambiargli la carriera; Amici, Alex eliminato al sesto Serale: si salva una volta, poi esce. Per lui subito Burn the Floor; Alex lascia Amici 25 ma riceve una sorpresa inaspettata: ecco come ha reagito il ballerino (video); Amici, eliminato Alex: Me l'aspettavo, era arrivato il mio momento. Un uomo gioioso e autoironico: Michele Tatti (Anmil) ricorda l’amico Alex Zanardi, morto oggi a 59 anniUn uomo gioioso e autoironico: Michele Tatti (Anmil) ricorda l'amico Alex Zanardi, morto oggi a 59 anni - AAAA - Primo Piano - sardiniapost ... sardiniapost.it Addio ad Alex Zanardi, il toccante ricordo del Dottor CostaIl celebre fondatore della Clinica Mobile era un grande amico del campione bolognese, scomparso all'età di 59 anni. sportal.it NEWS - È morto Alex Zanardi, simbolo di coraggio immenso, resilienza, umanità. L’ex pilota di Formula 1 e campione del paralimpismo è deceduto il 1° maggio 2026, come annunciato dalla famiglia, lasciando un vuoto profondo nel mondo dello sport italiano - facebook.com facebook Lo storico sorpasso al Cavatappi all’ultimo giro di Alex Zanardi nel 1996, 10 anni prima che ci provasse Valentino Rossi x.com