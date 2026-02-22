Avellino l' incontro di Noi di Centro rilancia il dibattito sul futuro dei territori

Avellino, il dibattito sul futuro dei territori si accende dopo l'iniziativa di Noi di Centro, che ha coinvolto oltre 200 persone nella Sala De Mita del Complesso Monumentale Carcere Borbonico. L'incontro ha affrontato le sfide delle aree interne e ha coinvolto sindaci, cittadini e rappresentanti locali. La discussione si è concentrata sulle strategie per rilanciare lo sviluppo e migliorare i servizi pubblici nelle zone meno urbanizzate. La riunione termina con l'impegno a proseguire il confronto.

Grande partecipazione ad Avellino per l’incontro “Aree interne al centro”. Rilancio dei territori, agricoltura e servizi al centro del confronto promosso da Noi di Centro Un momento di confronto concreto e partecipato sulle prospettive di sviluppo delle aree interne della Campania, tra criticità strutturali e nuove opportunità. Nel corso del dibattito, sono intervenuti Raffaele Cipriani, Coordinatore provinciale Noi di Centro; Gerardo Capozza, Presidente della Fondazione Sistema Irpinia; Carlo Iannace, Direttore della Breast Unit dell’A.O.R.N. Moscati di Avellino; Maria Carmela Serluca, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania; e Clemente Mastella, Presidente nazionale Noi di Centro e Sindaco di Benevento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

