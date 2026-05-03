Ale&Franz Paolo Rossi e laboratori gratuiti | Casa Jannacci apre le porte ai milanesi il programma

Il 9 e il 10 maggio, Casa Jannacci in viale Ortles 69 organizza una due giorni di eventi e laboratori gratuiti aperti ai cittadini milanesi. La manifestazione prevede la partecipazione di artisti e il coinvolgimento di laboratori dedicati a diverse attività, senza costi di ingresso. La Casa dell’Accoglienza del Comune di Milano utilizza questa occasione per offrire spazi di socialità e condivisione alla comunità locale.

Il 9 e il 10 maggio torna la festa di Casa Jannacci in viale Ortles 69, due giorni in cui la Casa dell’Accoglienza del Comune di Milano apre le porte alla città con laboratori ed eventi gratuiti per promuovere socialità e condivisione. L'iniziativa s'intitola “Nessuno si fida da solo”. L’ingresso.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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