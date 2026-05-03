Alberto Stefani a sorpresa in visita alla Festa di Primavera a Tramonte di Teolo

Nella giornata del primo maggio, il presidente della Regione Veneto ha partecipato alla Festa di Primavera a Tramonte, frazione di Teolo. La visita è stata improvvisa e ha coinvolto la comunità locale, che ha accolto con entusiasmo la presenza istituzionale. La manifestazione, che si svolge ogni anno in questa località, ha visto la partecipazione di diversi cittadini e rappresentanti delle associazioni del territorio.

In occasione della festività del primo maggio, il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha fatto tappa a Tramonte, frazione di Teolo, per partecipare alla tradizionale Festa di Primavera. Durante la visita, Stefani si è intrattenuto con le volontarie e volontari della sagra.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Primavera a Tramonte di Teolo 2026 Gnocchi alla tramontana: il tour dei sapori a Tramonte di Teolo? Cosa sapere La sagra degli gnocchi alla tramontana prosegue a Tramonte di Teolo il 1 maggio.