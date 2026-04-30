Gnocchi alla tramontana | il tour dei sapori a Tramonte di Teolo

A Tramonte di Teolo si tiene la tradizionale sagra degli gnocchi alla tramontana, che prosegue il 1 maggio. L'evento, dedicato a questa specialità culinaria, si sposterà successivamente a Villa dei Vescovi tra l’8 e il 10 maggio, offrendo ai visitatori un’occasione per assaporare i piatti locali in diverse location. La manifestazione caratterizza il calendario gastronomico della zona con appuntamenti dedicati alla cucina tradizionale.

? Cosa sapere La sagra degli gnocchi alla tramontana prosegue a Tramonte di Teolo il 1 maggio.. L'evento gastronomico si sposterà a Villa dei Vescovi tra l'8 e il 10 maggio.. La tavola si prepara a riempirsi a Tramonte di Teolo con la ripartenza della Primavera, un appuntamento gastronomico che vede come protagonista il celebre piatto degli gnocchi alla tramontana tra i vicoli del borgo. La manifestazione, che ha già toccato le date del 19 aprile e del 25 e 26 aprile, prosegue il suo calendario stagionale con nuovi appuntamenti fissati per il 1 maggio e il 3 maggio, offrendo servizio sia a pranzo che a cena. Il calendario dei sapori tra Villa dei Vescovi e Ca’ Lustra.🔗 Leggi su Ameve.eu

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