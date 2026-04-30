Primavera a Tramonte di Teolo 2026

La primavera a Tramonte di Teolo torna nel 2026 con diverse date in aprile e maggio. Le manifestazioni si svolgeranno il 19, 25 e 26 aprile, così come il 1 e il 3 maggio, offrendo opportunità di partecipare sia a pranzo che a cena. Tra le specialità presenti ci saranno gli gnocchi alla tramontana e altre pietanze tipiche. Le informazioni sugli eventi sono disponibili su Google.