Primavera a Tramonte di Teolo 2026
La primavera a Tramonte di Teolo torna nel 2026 con diverse date in aprile e maggio. Le manifestazioni si svolgeranno il 19, 25 e 26 aprile, così come il 1 e il 3 maggio, offrendo opportunità di partecipare sia a pranzo che a cena. Tra le specialità presenti ci saranno gli gnocchi alla tramontana e altre pietanze tipiche. Le informazioni sugli eventi sono disponibili su Google.
Torna la famosissima Primavera a Tramonte di Teolo.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?Aperti nei giorni: 19 aprileil 25 e 26 aprileil 1 maggioil 3 maggiosia a pranzo, sia a cena, ad aspettarvi con i celebri gnocchi alla tramontana e tante altre prelibatezze!DoveGoogle.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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