Alberto Sebastiani a Lecce per Nel Frattempo - Conversazioni sul futuro

A Lecce si svolge l’evento “Nel Frattempo - Conversazioni sul futuro”, parte del festival promosso dall’associazione Diffondiamo idee di valore. L’appuntamento vede la partecipazione di Alberto Sebastiani, in un incontro organizzato con il supporto della Teca del Mediterraneo del Consiglio regionale della Puglia, in collaborazione con CoolClub. L’iniziativa si inserisce in un calendario di appuntamenti distribuiti sul territorio, con l’obiettivo di discutere temi legati al futuro.

LECCE - Proseguono gli appuntamenti di Nel Frattempo, festival diffuso ideato, organizzato e promosso dall’associazione Diffondiamo idee di valore, con la direzione di Gabriella Morelli, in collaborazione con il Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e in sinergia con CoolClub e.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Notizie correlate

Aprile, Petrini, Ciconte e Veneziano ospiti di “Nel Frattempo – Conversazioni sul futuro”LECCE – Libri, ospiti, riflessioni, in attesa del grande evento di ottobre: da oggi, lunedì 20, a mercoledì 29 aprile, proseguono a Lecce gli...

Pit Beirer contrario a conversazioni di Pedro Acosta con altre squadre sul futuro in MotoGP.Pit Beirer contrario a conversazioni di Pedro Acosta con altre squadre sul futuro in MotoGP.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Il ricercatore Alberto Sebastiani presenta Il poliziesco e la letteratura italiana contemporanea; Maggio da Liberrima a Lecce: un mese di libri, incontri e festival; Venerdì 24 aprile Marianna Aprile con La promessa per Nel Frattempo - Conversazioni sul futuro al Convitto Palmieri.

Alberto Sebastiani a Lecce per Nel Frattempo - Conversazioni sul futuroLECCE - Proseguono gli appuntamenti di Nel Frattempo, festival diffuso ideato, organizzato e promosso dall’associazione Diffondiamo idee di valore, con la direzione di Gabriella Morelli, in collaboraz ... lecceprima.it

Alberto Sebastiani presenta Il poliziesco e la letteratura italiana contemporanea per Nel frattempo facebook

PODCAST | L'IMPERO DEI SEGNI | Amica Luna ( di Massimo Sebastiani e Alberto De Martini) #ANSA x.com