Pit Beirer contrario a conversazioni di Pedro Acosta con altre squadre sul futuro in MotoGP

Pit Beirer ha dichiarato di essere contrario alle eventuali trattative di Pedro Acosta con altre squadre per il futuro in MotoGP, confermando la volontà di mantenere il pilota in KTM. Non sono stati forniti dettagli sulle conversazioni tra Acosta e squadre concorrenti, ma Beirer ha ribadito la volontà di proseguire il rapporto con il pilota all’interno della casa austriaca.

"> Beirer Determinato a Mantenere Acosta in KTM Nonostante i Rumors con Ducati. Pedro Acosta, giovane talento spagnolo della MotoGP, non ha ufficialmente firmato alcun contratto con Ducati, malgrado le insistenti voci che lo accostano al posto attualmente occupato da Francesco Bagnaia per la stagione 2027. L’interesse per Acosta è in crescita, ma il rider continua a dimostrare la sua fedeltà al team KTM. Nel recente Gran Premio delle Americhe, Acosta ha offerto un’altra prestazione straordinaria. Nonostante una penalità per pressione dei pneumatici che lo ha fatto scivolare dal terzo all’ottavo posto, è riuscito a conquistare un podio, evidenziando il suo talento e la sua determinazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Pit Beirer contrario a conversazioni di Pedro Acosta con altre squadre sul futuro in MotoGP. Articoli correlati Classifica Mondiale MotoGP 2026: Pedro Acosta in testa, Marco Bezzecchi secondo a -7Schiacciante vittoria di Marco Bezzecchi nel GP di Thailandia! Ducati a picco: foratura per Marquez, Bagnaia inerme Ordine d’arrivo MotoGP, GP... Classifica Mondiale MotoGP 2026: Pedro Acosta in testa, Marco Bezzecchi secondo a -2LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marquez batte un gagliardo Di Giannantonio.