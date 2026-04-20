Aprile Petrini Ciconte e Veneziano ospiti di Nel Frattempo – Conversazioni sul futuro

Da oggi e fino al 29 aprile, a Lecce si svolgono gli appuntamenti di “Nel Frattempo”, il festival organizzato dall’associazione “Diffondiamo idee di valore”. La manifestazione prevede incontri con autori, momenti di lettura e riflessioni, anticipando l’evento principale previsto per ottobre. Tra gli ospiti ci sono figure di rilievo legate al mondo letterario e culturale, che partecipano a discussioni e presentazioni in vari luoghi della città.

LECCE – Libri, ospiti, riflessioni, in attesa del grande evento di ottobre: da oggi, lunedì 20, a mercoledì 29 aprile, proseguono a Lecce gli appuntamenti di “Nel Frattempo”, il festival diffuso ideato, organizzato e promosso dall’associazione “Diffondiamo idee di valore”, con la direzione di.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Morta Annalisa Petrini, lutto al Grande Fratello: l’addio di Cristina Plevani e Salvo VenezianoLa televisione italiana si stringe in un abbraccio commosso per la scomparsa di Annalisa Petrini, una figura che, pur lavorando lontano dalle luci... Pit Beirer contrario a conversazioni di Pedro Acosta con altre squadre sul futuro in MotoGP.Pit Beirer contrario a conversazioni di Pedro Acosta con altre squadre sul futuro in MotoGP. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Da lunedì 20 a mercoledì 29 aprile Marianna Aprile, Valentina Petrini, Enzo Ciconte e Francesca Veneziano per Nel Frattempo - Conversazioni sul futuro; VERTICAL GYM BRINDISI PROTAGONISTA ALLE NAZIONALI: TRE PASS PER GLI EUROPEI 2026; Discarica di Burgesi: il Comitato No Burgesi presenta osservazioni contrarie in Regione Puglia; Prefettura di Lecce e Carabinieri in Congedo Rinnovano Convenzione per Supporto Volontario. Da lunedì 20 a mercoledì 29 aprile Marianna Aprile, Valentina Petrini, Enzo Ciconte e Francesca Veneziano per Nel Frattempo – Conversazioni sul futuroLECCE - Da lunedì 20 a mercoledì 29 aprile proseguono a Lecce gli appuntamenti di Nel Frattempo. Il festival diffuso ideato, organizzato e promosso ... corrieresalentino.it Da venerdì 10 aprile Riccardo Staglianò, Marianna Aprile, Valentina Petrini, Enzo Ciconte, Francesca Veneziano per Nel Frattempo – Conversazioni sul futuroLECCE - Marianna Aprile, Riccardo Staglianò, Valentina Petrini, Enzo Ciconte, Francesca Veneziano, Vincenzo Maruccio, Giuseppe Putignano, Maria Vittoria ... corrieresalentino.it Nel frattempo, è anche destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare per un furto aggravato che avrebbe commesso a San Giovanni La Punta. - facebook.com facebook