Durante un evento pubblico, il governatore ha tenuto un discorso evitando di affrontare il tema dell'inceneritore, nonostante le proteste e i fischi provenienti dal pubblico. Nel corso della giornata, è stato consegnato un volume sul rischio ambientale a un rappresentante del Partito Democratico. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini che si sono opposti all’impianto di combustione dei rifiuti, creando un’atmosfera di tensione.

? Cosa scoprirai Perché Bonaccini ha evitato di parlare dell'inceneritore durante il discorso?. Chi ha consegnato il volume sul rischio ambientale al delegato PD?. Come hanno reagito gli attivisti al tentativo di dialogo del partito?. Quali conseguenze elettorali potrebbero derivare da questo scontro ambientale?.? In Breve Candidati Borelli, Zoccolotti e La Leggia supportati da Leodori, Sarubbo, La Penna e Mattia.. Manifestanti guidati da Alessandro Lepidini contestano l'impianto di Santa Palomba con megafoni e striscioni.. Marco Alteri presenta il volume 2061 il 7 maggio ad Albano e 8 maggio a Cinecittà.. Borelli cita 43 milioni di euro PNRR per opere pubbliche a Pavona, Albano e Cecchina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albano, tour di Bonaccini tra proteste e fischi contro l’inceneritore

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