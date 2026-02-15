Serie A | Inter batte Juve 3-2 tra espulsione contestata e proteste veementi di Spalletti contro l’arbitro La Penna

L'arbitro La Penna ha espulso Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, scatenando le proteste di Spalletti. La decisione ha suscitato molti sussulti e discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Spalletti ha alzato la voce, accusando l’arbitro di aver preso una decisione ingiusta che ha influenzato il risultato del match. La gara, molto combattuta, si è conclusa con un punteggio di 3-2 per l’Inter, ma il clima acceso ha dominato anche nei minuti finali.

San Siro Sotto Shock: Espulsione Kalulu e la Protesta di Spalletti Contro La Penna. Una partita intensa e controversa tra Inter e Juventus, terminata 3-2 a favore dei nerazzurri, è stata segnata dall'espulsione del difensore bianconero Kalulu e dalla veemente reazione del tecnico della Juventus, Massimo Spalletti, che ha contestato con forza le decisioni dell'arbitro La Penna. L'episodio, avvenuto sabato 14 febbraio 2026 a San Siro, ha sollevato un acceso dibattito sulla gestione dell'arbitraggio nel calcio italiano e ha riaperto la discussione sulla necessità di maggiore trasparenza e supporto tecnologico per gli arbitri.

L’arbitro scelto per il Derby d’Italia è La Penna.

