Serie A | Inter batte Juve 3-2 tra espulsione contestata e proteste veementi di Spalletti contro l’arbitro La Penna
L'arbitro La Penna ha espulso Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, scatenando le proteste di Spalletti. La decisione ha suscitato molti sussulti e discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Spalletti ha alzato la voce, accusando l’arbitro di aver preso una decisione ingiusta che ha influenzato il risultato del match. La gara, molto combattuta, si è conclusa con un punteggio di 3-2 per l’Inter, ma il clima acceso ha dominato anche nei minuti finali.
San Siro Sotto Shock: Espulsione Kalulu e la Protesta di Spalletti Contro La Penna. Una partita intensa e controversa tra Inter e Juventus, terminata 3-2 a favore dei nerazzurri, è stata segnata dall’espulsione del difensore bianconero Kalulu e dalla veemente reazione del tecnico della Juventus, Massimo Spalletti, che ha contestato con forza le decisioni dell’arbitro La Penna. L’episodio, avvenuto sabato 14 febbraio 2026 a San Siro, ha sollevato un acceso dibattito sulla gestione dell’arbitraggio nel calcio italiano e ha riaperto la discussione sulla necessità di maggiore trasparenza e supporto tecnologico per gli arbitri.🔗 Leggi su Ameve.eu
Kalulu espulso in Inter-Juve, furia Spalletti contro La Penna
Durante la partita tra Inter e Juventus, Kalulu è stato espulso al 70° minuto, scatenando la reazione furiosa di Spalletti contro il direttore di gara La Penna.
Arbitro Inter Juve, designato il fischietto del match: Rocchi sceglie La Penna. E al Var…
L’arbitro scelto per il Derby d’Italia è La Penna.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: L’Inter non molla niente: batte 2-1 il Torino e va in semifinale di Coppa Italia; L'Inter è incontenibile, 0-5 al Sassuolo: triplo assist di Dimarco; Serie A: Pareggio tra Juventus e Lazio. Vincono Inter, Parma e Lecce; Il nuovo stadio di Inter e Milan | Marotta a Valori in Campo Serie A Enilive.
Inter-Juve diretta Serie A: Chivu batte Spalletti grazie al gol partita di Zielinski LIVEChiellini e Comolli a Sky: Oggi non si può parlare di calcio, è imbarazzante Oggi non si può parlare di calcio, è imbarazzante, così Giorgio Chiellini e Damien Comolli ai microfoni di Sky Sport. N ... corrieredellosport.it
Serie A: l'Inter batte la Juve ma è bufera per le decisioni arbitrali. Vincono anche Fiorentina e AtalantaLa Fiorentina strappa un successo pesantissimo a Como, imponendosi 2-1 al Sinigaglia e respirando finalmente aria più tranquilla in classifica. Una gara spezzata in due: prima frazione lenta, quasi bl ... rtl.it
SERIE A I L'Inter batte la Juventus 3-2 a S.Siro CRONACA e FOTO Decide sul 2-2 il gol di Zielinski al 90'. Bianconeri in 10 dal 42' per l'espulsione di Kalulu #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/02/14/in-campo-inter-juventus-3-2-diretta-e-fot facebook
Serie A IYS | Inter 1-1 Juventus 17' Cambiaso (k.k.) 26' Cambiaso 42' Kalulu x.com