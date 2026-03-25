Roma | Raggi-Canale M5s-CR anche Corte dei Conti punta dito contro inceneritore di Gualtieri

A Roma, Virginia Raggi, consigliera capitolina del Movimento 5 Stelle ed ex sindaca, insieme a Carla Canale, capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi nel Municipio IX, hanno commentato la situazione del terreno di Santa Palomba. La Corte dei Conti ha inoltre fatto sapere di aver preso posizione riguardo all'inceneritore gestito dall'amministrazione precedente. La questione coinvolge diverse figure politiche e istituzioni locali.

Virginia Raggi, consigliera capitolina M5s ed ex sindaca di Roma, insieme a Carla Canale, capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi nel Municipio IX, hanno rilasciato una dichiarazione in merito alla situazione del terreno di Santa Palomba. “Dire l’avevamo detto sarebbe troppo facile, ma così è. Sul valore del terreno di Santa Palomba abbiamo subito acceso un faro con un primo esposto presentato alla Corte dei Conti il 14 novembre 2022: il costo era troppo elevato”, affermano le due esponenti. Richiesta di chiarimenti alla Procura della Corte dei Conti. “E finalmente oggi la Procura della Corte dei Conti ha convocato i 14 presunti responsabili di Ama, l’azienda dei rifiuti di Roma Capitale, per chiedere chiarimenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Raggi-Canale (M5s-CR), anche Corte dei Conti punta dito contro inceneritore di Gualtieri Articoli correlati Società controllate dalla Regione siciliana, la Corte dei conti punta il ditoSotto la lente di ingrandimento, facendo squillare più di un campanello d’allarme, sono finite negli ultimi mesi le partecipate, il mondo della... Piano Casa: M5S punta il dito contro De Luca, intanto la Gaudiano interroga il Ministro sui ritardi dei lavori alla stazioneRussolillo sul Piano Casa: "Da almeno dieci anni la curva demografica di Salerno racconta l’opposto: la città perde abitanti in modo costante" Le... Tutto quello che riguarda Roma Raggi Canale M5s CR anche Corte... Roma: Raggi-Canale (M5s-CR), anche Corte dei Conti punta dito contro inceneritore di GualtieriVirginia Raggi e Carla Canale esprimono preoccupazioni sulla gestione del terreno di Santa Palomba e richiedono chiarimenti alla Corte dei Conti. romadailynews.it Roma, Raggi (M5S): Romani stanno lanciando un messaggio chiaroRoma, (askanews) – Virginia Raggi esulta, al comitato del Movimento 5 Stelle a Roma, dopo i risultati alle comunali che, seppure ancora parziali, danno il Movimento al 35,5%.Che emozione, grazie di ... affaritaliani.it