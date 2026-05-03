Alabastro di Volterra | tra nuovi mercati e tutela europea del marchio

Da ameve.eu 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'alabastro di Volterra, celebre per le sue lavorazioni artigianali, sta cercando di espandersi in nuovi mercati grazie a interventi di tutela europea del marchio. Questa protezione mira a contrastare la diffusione di prodotti falsi provenienti da altri paesi. Nel frattempo, giovani professionisti del settore stanno portando innovazione e tradizione, contribuendo al rinnovamento delle tecniche e alla valorizzazione delle creazioni locali.

? Cosa scoprirai Come può la tutela europea proteggere l'artigianato dai falsi internazionali?. Chi sono i giovani professionisti che stanno rinnovando l'alabastro volterrano?. Come ha fatto la Cooperativa Artieri a raggiungere il design di Milano?. Perché la protezione delle indicazioni geografiche è vitale per i nuovi talenti?.? In Breve Cooperativa Artieri celebra 130 anni di attività storica nel settore dell'alabastro. Assessore Davide Bettini e Andrea Bianchi partecipano al tavolo europeo Eu Cigi Capitals Tour. Progetto Archivio Italia porta l'artigianato locale alla Milano Design Week. Nuovi professionisti garantiscono continuità alla tradizione millenaria di Volterra.🔗 Leggi su Ameve.eu

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