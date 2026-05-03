Alabastro di Volterra | tra nuovi mercati e tutela europea del marchio

L'alabastro di Volterra, celebre per le sue lavorazioni artigianali, sta cercando di espandersi in nuovi mercati grazie a interventi di tutela europea del marchio. Questa protezione mira a contrastare la diffusione di prodotti falsi provenienti da altri paesi. Nel frattempo, giovani professionisti del settore stanno portando innovazione e tradizione, contribuendo al rinnovamento delle tecniche e alla valorizzazione delle creazioni locali.

? Cosa scoprirai Come può la tutela europea proteggere l'artigianato dai falsi internazionali?. Chi sono i giovani professionisti che stanno rinnovando l'alabastro volterrano?. Come ha fatto la Cooperativa Artieri a raggiungere il design di Milano?. Perché la protezione delle indicazioni geografiche è vitale per i nuovi talenti?.? In Breve Cooperativa Artieri celebra 130 anni di attività storica nel settore dell'alabastro. Assessore Davide Bettini e Andrea Bianchi partecipano al tavolo europeo Eu Cigi Capitals Tour. Progetto Archivio Italia porta l'artigianato locale alla Milano Design Week. Nuovi professionisti garantiscono continuità alla tradizione millenaria di Volterra.🔗 Leggi su Ameve.eu

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CHIUDE il Museo dell'Alabastro di Volterra e la collezione di sculture, vasellame ed oggettistica, unica ...Il museo, a gestione completamente privata, ha interrotto l' attività dopo soli tre anni dall'inaugurazione, avvenuta nel 2001. La raccolta è formata da 600 pezzi, tra i quali 260 sono manufatti in ... iltempo.it

Volterra, la città di alabastro cara a D'AnnunzioIl fascino di Volterra e delle sue dolci colline, nelle Terre di Pisa (terredipisa.it), affonda le radici nel passato nella preistoria. Circa 7 milioni di anni fa lì c'era il mare e tracce ne ha ... ilmessaggero.it

Il cuore della manifestazione sarà Piazza dei Priori, dove prenderà forma un grande fiore in alabastro, simbolo della tradizione artigianale volterrana, affiancato da un intervento pittorico a tema floreale dello street artist Andrea Montagnani facebook