Donald contro Dino ovvero la tutela del marchio come elemento distintivo

In una recente disputa legale, il marchio Mc Dino’s ha presentato un ricorso contro il colosso McDonald’s, sostenendo che il nome del proprio ristorante costituisce un elemento distintivo e tutelabile. La causa si inserisce nel contesto delle azioni di protezione dei marchi commerciali e delle controversie sulla confusione tra nomi simili nel settore della ristorazione. La vicenda rappresenta un esempio di come le aziende si confrontano sulla tutela della propria identità commerciale.

Mc Dino’s contro McDonald’s. Come dire Davide contro Golia. Ma stavolta a trionfare è il gigante. La notizia, recentissima, riportata dal Corriere della Sera, ha fatto sorridere molti proprio per la sproporzione tra i contendenti: il colosso americano ha vinto una causa contro una paninoteca di Vico del Gargano, con una sentenza che tutela il “Mc”, proprietà del marchio. Tutela che «rende illegittime anche quelle variazioni, che, pur rilevanti e originali, lascino sussistere l’identità sostanziale del marchio originario», si legge nella sentenza. In sintesi, il paninaro pugliese che sfoggiava il nome Mc Dino’s nell’insegna proponeva prodotti contrassegnati da Mc e un logo che rimandava al Mc Drive: tutte allusioni che rimandano all’universo McDonald’s, con i suoi Big Mac, Mc Chicken, Mc Bacon e via elencando.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Donald contro Dino, ovvero la tutela del marchio come elemento distintivo Notizie correlate Leggi anche: Tutela del marchio Bontempi: il tribunale ferma un competitor per concorrenza sleale Sartoria Napoletana e Indicazioni Geografiche: al via il percorso per il riconoscimento del marchio di tutelaLa sartoria napoletana è pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia millenaria. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: L’importanza di chiamarsi Mc Donald contro Dino, ovvero la tutela del marchio come elemento distintivo; Capellupo | Intitolare il plesso scolastico di Piano Casa a don Dino Piraino è un atto di memoria e identità per Catanzaro.