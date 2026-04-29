Dal Cantamaggio al Grill Contest | tutti gli eventi di inizio maggio in Valtrebbia

Tutti i sabatiGara di briscolaore 21Perino, Bar Emi, via Nazionale 38346 0971279 - @emibarcafe Ogni ultimo mercoledì del meseTè letterario in bibliotecadalle ore 15,30 alle 17,30Travo, Biblioteca, via Anguissola 8Il gruppo "Libri e buona compagnia" propone uno spazio libero e aperto per stare.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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