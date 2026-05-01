Cosa fare anche gratis a Trento dall’1 al 3 maggio | tutti gli eventi

Dal primo al tre maggio, Trento propone un fine settimana ricco di eventi e iniziative aperte a tutti, con attività che spaziano tra tradizione, cultura e sport. Durante questi giorni si svolgeranno numerosi appuntamenti, molti dei quali gratuiti, pensati per coinvolgere sia le famiglie che gli appassionati di enogastronomia e tradizioni locali. La città si anima con manifestazioni che offrono occasioni di svago e scoperta per residenti e visitatori.

.Il primo fine settimana di maggio porta in Trentino un ricco calendario di appuntamenti tra tradizione, cultura, sport, sapori del territorio e attività per famiglie. Dall’1 al 3 maggio, borghi, piazze, musei e vallate si.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 3 al 5 aprile: tutti gli eventi Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 13 al 15 febbraio: tutti gli eventiUna selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cosa fare (anche gratis) a Milano per il ponte del 1° maggio: tutti gli eventi; Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 24 al 26 aprile: tutti gli eventi; Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voi; Cosa fare domenica a Torino: 10 eventi per il 26 Aprile 2026 (anche gratis). Cosa fare (anche gratis) a Milano per il ponte del 1° maggio: tutti gli eventiLa Stramilano con tre pecorsi diversi, il festival di street food, i musei gratis e ancora eventi aperti a tutti e per famiglie ... milanotoday.it Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voiBuon cibo, musica, cultura e divertimento. Si avvicina il lungo weekend dell'1 maggio e sono diversi gli appuntamenti in programma a Monza e dintorni per questo fine settimana. Nella città di Teodolin ... monzatoday.it Quarti a Cagliari e semifinale a Madrid, sapete cosa fare Il Sardegna Open è in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook Cosa fare il primo maggio a Roma: eventi, musei e trasporti. La guida completa ift.tt/Zp40cXH x.com