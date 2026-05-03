Al Goretti conclusa una settimana dedicata alla salute della donna

Nella settimana dal 22 al 29 aprile, la Asl di Latina ha dedicato molte attività alla salute femminile, aderendo all'Open day promosso dalla Fondazione Onda Ets. Durante questi giorni si sono svolti servizi clinico-diagnostici e incontri informativi, tutti gratuiti, in occasione dell'undicesima Giornata nazionale della salute della donna. L'iniziativa ha coinvolto diversi centri e strutture della zona, offrendo assistenza e informazione alle donne che hanno partecipato.

Una settimana interamente dedicata alla salute della donna. Dal 22 al 29 aprile la Asl di Latina ha aderito all'Open day promosso dalla Fondazione Onda Ets e ha organizzato servizi gratuiti clinico diagnostici e informativi, in occasione della undicesima Giornata nazionale della salute della.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Open week dedicata alla donna, una settimana di servizi gratuiti per salute e prevenzione: come prenotareFABRIANO - Una serie di iniziative proposte per la salute delle donne, a Fabriano, in occasione dell’Open Week promosso da Onda dal 22 al 29 aprile... Salute della donna: al San Pio una settimana di visite gratuiteTempo di lettura: 3 minutiIl San Pio di Benevento aderisce all’ Open Day dal 22 al 29 aprile sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Latina, prevenzione al femminile: al Goretti una settimana di visite gratuite; QUASI 2 CHILI DI DROGA, L’EX PORTAVOCE DI FRATELLI D’ITALIA CONDANNATO; Festa del lavoro amara in pronto soccorso, infermiera presa a calci; A Terracina torna il Campionato Italiano di Beach Soccer. Al Goretti conclusa una settimana dedicata alla salute della donnaUna settimana interamente dedicata alla salute della donna. Dal 22 al 29 aprile la Asl di Latina ha aderito all'Open day promosso dalla Fondazione Onda Ets e ha organizzato servizi gratuiti clinico di ... latinatoday.it Al Goretti tre parti gemellari in 24 oreLATINA – Vogliamo condividere con voi una notizia bellissima: all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina ci sono stati ben tre parti gemellari in poco più di 24 ore. La notizia è stata diffusa dalla ... radioluna.it SALUTE DELLA DONNA: CHIUSA UNA SETTIMANA DI VISITE E ESAMI GRATUITI AL “GORETTI” - facebook.com facebook