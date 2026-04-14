Salute della donna | al San Pio una settimana di visite gratuite

Dal 22 al 29 aprile, il San Pio di Benevento organizza una settimana di visite gratuite dedicate alla salute femminile. L’evento si inserisce nell’Open Day promosso dalla Fondazione Onda ETS, che prevede consulti e screening senza costi per le donne della zona. La iniziativa si svolge presso le strutture dell’ospedale, con l’obiettivo di offrire opportunità di prevenzione e controllo sanitario.

Tempo di lettura: 3 minuti Il San Pio di Benevento aderisce all’ Open Day dal 22 al 29 aprile sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS. I servizi sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, attraverso un motore di ricerca indicizzato per regione, provincia e area specialistica. Fondazione Onda ETS, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, attribuisce dal 2007 il Bollino Rosa agli ospedali che garantiscono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Ecco i servizi offerti dall’AORN SAN PIO: 21 aprile 2026 – Visite neurologiche, dalle ore 8:00 alle ore 12:00,...🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Salute della donna: una settimana di visite gratuite al Policlinico Federico IIAnche quest'anno l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli aderisce alla (H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS.

Salute della donna: una settimana di visite e controlli gratuiti in AoupUna settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione...

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