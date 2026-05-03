Al Concertone L’emozione del grande palco

Al Concertone, la giovane band della Val di Chiana senese ha conquistato il primo premio nel contest 1MNEXT 2026, dedicato alla scoperta di nuovi artisti. La band ha eseguito le proprie composizioni su uno dei palchi più rinomati e ambiti, davanti a un pubblico di professionisti e appassionati. La vittoria rappresenta un riconoscimento importante per il gruppo, che ha portato a casa il premio in questa competizione nazionale.

La ‘meglio gioventù’ della Val di Chiana senese arriva su uno dei palchi più ambiti e temuti dai musicisti, anche da professionisti affermati, e fa suo il piatto, portando a casa il primo premio nel contest 1MNEXT 2026, dedicato alla ricerca di nuovi artisti. Il palco è quello del concerto del 1 Maggio, affacciato su una piazza (e su un pubblico) da brividi come San Giovanni, a Roma, e trasmesso per nove ore in diretta da Rai 3, con punte superiori a un milione e 700mila telespettatori. I protagonisti di questa autentica impresa artistica sono Niccolò Falciani, 24 anni di Montepulciano, che ha suonato il basso, il batterista Giovanni Pinzuti, 27 anni, di Bettolle, e il chitarrista Filippo Piselli, 27 anni, di Scrofiano, questi ultimi due ‘glorie’, dunque, del Comune di Sinalunga.🔗 Leggi su Lanazione.it

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