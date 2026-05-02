Al Concertone del Primo Maggio, l’artista ha preso la parola dal palco per rivolgere un appello alla sua generazione, affermando che è in pericolo. Durante l’evento, ha anche ricordato alcune vittime, senza specificare i nomi. La sua esibizione ha coinvolto il pubblico con un momento di forte impatto emotivo, tra musica e messaggi. L’evento si è svolto in una giornata dedicata alla solidarietà e alla cultura del lavoro.

Geolier protagonista al Concertone del Primo Maggio, dove ha emozionato il pubblico con un’esibizione intensa tra musica e impegno sociale. Il rapper napoletano ha aperto il suo set con “081”, tornando alle sonorità street, per poi alternare brani più melodici come “Fotografia”, tratto dall’album “Tutto è possibile”, tra i più ascoltati nelle classifiche FIMI. Durante l’esibizione, Geolier ha voluto lanciare un messaggio forte, ricordando giovani vittime di violenza a Napoli: “Voglio ricordare nomi che vengono dimenticati ogni giorno”, ha dichiarato. Tra i nomi citati: Antimo Giannielli (19 anni), Francesco Pio Maimone (18 anni), Giogiò Battista (24 anni), Santo Romano (19 anni), Fabio Ascione (20 anni).🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Geolier al Concertone del Primo Maggio: “La mia generazione è in pericolo”, l’appello dal palco e il ricordo delle vittime

Concerto Geolier 2025 ippodromo Agnano Napoli

Notizie correlate

Leggi anche: Geolier torna sul palco del concertone del 1° maggio: l'annuncio ufficiale

Leggi anche: Primo Maggio: sul palco del concertone a Roma il ricordo di Satnam Singh “morto sul lavoro senza dignità”

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Concertone Primo Maggio, scaletta stellare. Ecco gli artisti sul palco; Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma, la scaletta definitiva e come seguirlo in diretta: da Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari, ecco chi ci sarà; Le pagelle del Concertone del Primo Maggio: La Niña entusiasma, tutti pazzi per Geolier; Concerto primo maggio 2026: cantanti, scaletta, diretta tv e orari.

Concerto Primo Maggio, Geolier legge nomi vittime di Napoli. Delia cambia Bella ciaoLeggi su Sky TG24 l'articolo Concerto del Primo Maggio: scaletta, cantanti e ultime news da Roma e Taranto. DIRETTA ... tg24.sky.it

Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma, la scaletta e come seguirlo in diretta: da Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari, ecco chi ci saràDa Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari, ecco tutti gli artisti del Concertone di Roma 2026 e come vederlo in diretta. ilfattoquotidiano.it

Durante il Concertone del Primo Maggio a Roma, Piero Pelù, sul palco con i Litfiba riuniti per i 40 anni di "I 7 re", ha fatto due lunghi interventi contro la guerra e contro i genocidi. Ma un passaggio ha gelato, almeno per qualche istante, il pubblico. Ha definito - facebook.com facebook

Elly Schlein al concertone del primo maggio: "Buon lavoro" - Video x.com