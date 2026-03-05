Il regista italiano riceve il Globo d’Oro alla carriera durante una cerimonia ufficiale. L’evento celebra il suo contributo al cinema nazionale, riconoscendo il suo percorso professionale. La premiazione si svolge in presenza di rappresentanti del settore e di altri ospiti, sottolineando l’importanza dell’occasione. Il premio viene consegnato in un momento di grande attenzione per il cinema italiano.

A Gabriele Salvatores un importante riconoscimento. Torna uno dei premi più autorevoli del panorama cinematografico nazionale: il Globo d’Oro. Lo storico premio organizzato e conferito dall’Associazione della Stampa Estera in Italia per celebrare le opere e i protagonisti più significativi del cinema italiano, giunge alla 66esima edizione e annuncia il conferimento del Premio alla Carriera a Gabriele Salvatores. L’ambita statuetta verrà consegnata durante la serata di premiazione, che si terrà il prossimo 1° luglio a Roma, in quella che è considerata una tra le cornici istituzionali più suggestive della Capitale, la sala della Protomoteca in Campidoglio, scelta per rafforzare il valore culturale del riconoscimento e il suo radicamento nella città eterna, e confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale romana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gabriele Salvatores, al regista il Globo d’Oro alla carriera

A Emma Dante il Leone d’Oro alla carriera, al regista Mario Banushi quello d’ArgentoE’ Emma Dante, la più celebrata regista italiana di teatro e d’opera, il Leone d’Oro alla carriera della Biennale Teatro 2026; al ventisettenne...

In Calabria il teatro “necessario” di Emma Dante. Parla la regista Leone d’oro alla CarrieraUn percorso stupefacente, culminato con l’assegnazione del Leone d’oro alla carriera della Biennale Teatro: Emma Dante aggiunge al suo cammino...

Tutto quello che riguarda Gabriele Salvatores.

Temi più discussi: FilmImpresa, tre giorni di cinema per raccontare i valori delle aziende; L'Italia e il primato storico ai premi Oscar, da Fellini a Benigni: tutte le vittorie per il miglior film straniero; Lo chiamavano Jeeg Robot non lo voleva produrre nessuno; Che scuola ha fatto Fabio De Luigi e che titolo di studio ha.

Gabriele Salvatores annuncia il nuovo progetto: un noir sugli scacchi tratto da La variante di LüneburgIspirato al cult di Paolo Maurensig del 1993, il film di Salvatores sarà ambientato nuovamente a Trieste, città di cui il regista napoletano si è detto 'innamorato'. Dopo infanzia, immigrazione e ... movieplayer.it

Gabriele Salvatores e Rita Rabassini si sposano, la data delle nozze top secretIl regista Premio Oscar, che compirà 75 anni il prossimo 30 luglio, è da sempre noto per la sua riservatezza. Milanese d’adozione ma nato a Napoli, ha scelto di vivere lontano dalla compagna, ... dilei.it

#DiegoAbatantuono è anche questo Mediterraneo, 1991 - diretto da Gabriele Salvatores. - facebook.com facebook