Napoli in verticale | dai tetti del Duomo al Cimitero delle Fontanelle

A Napoli, tra i tetti del Duomo e il Cimitero delle Fontanelle, si snodano nuovi percorsi che uniscono tradizione e scoperta. Sono percorsi che si intrecciano con antichi rituali, offrendo ai visitatori occasioni di riflessione e spiritualità. Nel frattempo, le navi da crociera attraccano nel porto, portando turisti pronti a esplorare le vie della città e i suoi luoghi storici.

Nuovi percorsi e antichi rituali per chi cerca la luce e per chi cerca la pace.. Navi da crociera nel porto, l’insegna al contrario di un noto marchio di caffè, la sagoma inconfondibile del vulcano, la verticale “Trinità pagana” dei volti (Maradona, Pino Daniele, Massimo Troisi), dipinti su uno dei grattacieli del centro direzionale. Siete a Napoli, certo, ma dall’alto dei 40 metri del Duomo, la città si mostra in una prospettiva così insolita da riuscire ancora a sorprendere chiunque. Da qui, i suoi “ mille colori”, quelle “tinte” attrattive, riconoscibili e talvolta troppo forti, stingono, sfumano, si corrodono; perfino gli eccessivi volumi metropolitani si attenuano.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli in verticale: dai tetti del Duomo al Cimitero delle Fontanelle Napoli, dopo 6 anni restituito alla città il Cimitero delle Fontanelle Notizie correlate Riapertura del Cimitero delle Fontanelle a Napoli, Manfredi: «Un simbolo da riscoprire»Riapertura del Cimitero delle Fontanelle a Napoli, Manfredi: «Un simbolo da riscoprire»"> Riapre il Cimitero delle Fontanelle: Un’Icona di Napoli... A Napoli visita il Cimitero delle Fontanelle, dove si chiedono i numeri del lotto alle anime del PurgatorioDopo essere rimasto chiuso per 6 anni, il Cimitero delle Fontanelle ha riaperto lo scorso 18 aprile. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: DOPO AVER ABDICATO A PARMA, IL NAPOLI OSPITA LA LAZIO PER CHIUDERE I CONTI IN ZONA CHAMPIONS; Rapina alla banca Crèdit Agricole di Napoli preparata per mesi da professionisti: scoperti gallerie e un generatore; 4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 23 al 26 aprile 2026; Napoli-Lazio 0-2, Sarri: Risultato giusto, grande soddisfazione la vittoria. Il Napoli trova il pareggio a Parma: assist di Hojlund, destro vincente di McTominayIl Napoli trova il gol del pareggio a Parma dopo un quarto d'ora di secondo tempo. Tutto a un tocco: Lobotka va in verticale da Hojlund, sponda intelligente dell'ex Manchester United per l'altro ex Ma ... msn.com Carlo Puca e Valerio Di Pietro sono da oggi i due nuovi assessori nella giunta comunale guidata dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. - facebook.com facebook Legge sulla remigrazione, proteste a Napoli contro Casapound: “No alla deriva fascista” x.com