Al Bano a Domenica In il ricordo di Ylenia e la risposta alle accuse di Romina | Una pugnalata nel cuore

Durante la sua presenza a Domenica In, l’artista ha parlato del ricordo della figlia scomparsa, condividendo alcuni sentimenti personali. Ha anche risposto alle accuse mosse dall’ex compagna, definendo le parole ricevute come un colpo doloroso. La loro relazione, che ha attraversato molti anni, è stata ricordata come un legame intenso e complesso, che ha segnato la vita di entrambi.

Quella di Albano Carrisi e Romina Power è stata una storia d’amore che sembrava uscita da un film, da un grande romanzo, da una canzone, proprio come quelle che cantavano assieme. Poi, la tragedia, la scomparsa della figlia Ylenia, mai più ritrovata. Di quel tragico momento, Romina Power ha parlato a Belve, accusando l’ex marito di non esserle stato vicino. Al Bano risponde a Domenica In, rivolgendo al suo grande amore ormai finito uno straziante appello. Al Bano, le parole dell’ex moglie come “una pugnalata nel cuore”. Ha fatto scalpore l’intervista di Romina Power a Belve. Ospite di Francesca Fagnani, la cantante italoamericana ha ripercorso l’antico rapporto con Albano Carrisi, riservando all’ex marito parole molto dure.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Al Bano, a Domenica In il ricordo di Ylenia e la risposta alle accuse di Romina: “Una pugnalata nel cuore” Notizie correlate Romina Power si racconta a Belve: da Ylenia ad Al Bano, fino alle confessioni sull’LsdUn’intervista intensa, a tratti sorprendente, quella di Romina Power a Belve, il programma cult di Francesca Fagnani. Romina Power, il dolore per Ylenia e la stoccata ad Al Bano: ‘Quando serviva non c’era’Romina Power a Belve Romina Power torna a parlare di Ylenia e lo fa senza filtri. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Domenica In, gli ospiti del 3 maggio: Al Bano, Serena Brancale; Domenica In: da Mara Venier l'Al Bano più intimo e la Littizzetto (strappata a Fazio); Romina Power durissima contro Al Bano a Belve: Cercavo un appoggio, non ho trovato niente. Le esperienze con LSD e le notti folli con i Rolling Stones; Nicolò Filippucci ospite a Domenica In: le anticipazioni del programma di Rai 1. Al Bano: Le parole di Romina Power come una pugnalata| Dov’era lei quando cercavo nostra figlia?!Al Bano furioso a Domenica In, la replica piccata alle parole di Romina Power a Belve: Perchè spara queste cose alle mie spalle?!. ilsussidiario.net Al Bano, a Domenica In il ricordo di Ylenia e la risposta alle accuse di Romina: Una pugnalata nel cuoreOspite di Domenica In, Al Bano controbatte all’intervista di Romina Power a Belve e risponde alle accuse sulla scomparsa della figlia Ylenia ... dilei.it AL BANO NON SMETTE DI CREDERCI Un dolore che il tempo non cancella… Ylenia è scomparsa da oltre 30 anni a New Orleans… ma per lui è ancora viva. “La sento nel mio cuore” – parole che colpiscono e fanno riflettere. Anche Romi - facebook.com facebook Romina Power: “Mia figlia Ylenia non è morta, dopo Al Bano non mi sono mai più innamorata” #Belve x.com