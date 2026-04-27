Romina Power ha partecipato a un’intervista nel programma Belve condotto da Francesca Fagnani, dove ha condiviso vari aspetti della sua vita. Durante l’intervista, ha parlato della figlia scomparsa, di Al Bano e delle sue esperienze con l’LSD. La cantante ha affrontato anche altri temi legati alla sua carriera e ai momenti più significativi della sua storia personale. La conversazione si è rivelata intensa e ricca di dettagli.

Un’intervista intensa, a tratti sorprendente, quella di Romina Power a Belve, il programma cult di Francesca Fagnani. Nell’ultima puntata in onda su Rai 2 martedì 28 aprile, l’artista si è raccontata senza filtri, alternando confessioni intime a ricordi inattesi della sua adolescenza, ben prima dell’incontro con Al Bano. Romina ha ripercorso gli anni trascorsi nella Londra degli anni Settanta, tra serate eccentriche, esperienze lisergiche e incontri fuori dall’ordinario. Ha parlato apertamente dell’uso della Lsd, delle notti vissute tra eccessi e libertà assoluta, e persino di una serata romana trascorsa in compagnia di Keith Richards. “Ho pochi ricordi, è una cosa che cancella la memoria”, ha raccontato la 74enne con un sorriso, affrontando con leggerezza un periodo che oggi osserva con distanza e consapevolezza.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Romina Power si racconta a Belve: da Ylenia ad Al Bano, fino alle confessioni sull’Lsd

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L'ospite di questa sera sarà Romina Power! Ci vediamo alle 20.20 su #Rai3! #Kong x.com