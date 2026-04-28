Durante un’intervista trasmessa il 28 aprile, la cantante ha affrontato nuovamente il tema della scomparsa della figlia, senza usare mezzi termini. Ha parlato del dolore ancora vivo e ha fatto riferimento a una frase rivolta ad Al Bano, che ha suscitato commenti. La cantante ha anche ricordato il periodo in cui, secondo lei, non ha ricevuto supporto quando ne aveva più bisogno.

Romina Power a Belve. Romina Power torna a parlare di Ylenia e lo fa senza filtri. Nell’intervista a Belve (in onda il 28 aprile), la cantante riapre una ferita mai chiusa e lancia una frase destinata a far discutere anche sul rapporto con Al Bano. “Quando pensi di avere un pilastro vicino e poi non c’è, le cose cambiano”. Parole pesanti, che riportano al centro il momento più difficile della loro storia. Il ricordo di Ylenia: “So che è da qualche parte”. Il passaggio più intenso dell’intervista arriva quando si parla della figlia scomparsa. Romina non si sottrae, anzi. “Parlo sempre di Ylenia perché so che è da qualche parte”, dice con convinzione.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Romina Power, il dolore per Ylenia e la stoccata ad Al Bano: ‘Quando serviva non c’era’

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