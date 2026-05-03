AI e genetica | la nuova sfida per evitare rischi da politerapia

L'uso di intelligenza artificiale e genetica sta aprendo nuove strade per affrontare i rischi legati alla politerapia, soprattutto tra gli anziani che assumono più farmaci contemporaneamente. Le tecnologie avanzate permettono di identificare potenziali interazioni tra medicinali prima che si verifichino effetti indesiderati. Questa evoluzione si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza e all’efficacia delle terapie farmacologiche, con l’obiettivo di ridurre i rischi associati a trattamenti multipli.

? Cosa scoprirai Come può l'intelligenza artificiale prevenire le interazioni tra i farmaci?. Quali rischi reali corrono gli anziani che assumono molti medicinali?. Perché il 30% delle prescrizioni attuali risulta essere inappropriata?. Come cambierà il lavoro del medico di base con la prescrittomica?.? In Breve Due anziani su tre assumono almeno cinque farmaci quotidianamente.. Il 30% delle prescrizioni risulta inappropriata per rischi di interazioni.. Andrea Giusti conferma l'efficacia del software dell'Università di Torino.. Il modello passerà dal Policlinico Sant’Andrea all'Ospedale Santa Rosa di Viterbo.. A Roma, il Centro di Medicina di precisione del Policlinico Sant’Andrea ha introdotto nel 2017 un protocollo basato sulla prescrittomica per correggere le terapie farmacologiche errate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AI e genetica: la nuova sfida per evitare rischi da politerapia Notizie correlate Troppi farmaci per gli anziani: la medicina di precisione sfida la politerapiaRinunciare a un approccio standardizzato per virare verso un modello centrato sulla persona, che adatta diagnosi e terapie alle caratteristiche... Isee 2026 troppo alto? Come abbassarlo per non perdere bonus e agevolazioni. Le mosse da fare, i rischi da evitareL’ISEE continua a essere il parametro decisivo per accedere a bonus, contributi e prestazioni sociali. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sequenziamento rapido e IA: genetica in corsa tra 100 nuovi geni identificati e tumori pediatrici curati con CAR-T; Dal gene alla cura: la rivoluzione genetica che sta cambiando la medicina pediatrica; Sindrome di Rett, quando lo sviluppo si ferma all'improvviso: i segnali da non ignorare e la nuova frontiera della terapia genica; Fondazione Telethon lancia Beyond, un nuovo programma europeo post-doc sulle terapie avanzate. Cloud e AI, la nuova alleanzaDalla piattaforma AI-nativa di Google alla flessibilità governata di Microsoft, dall’ingegneria multicloud di WeAreProject fino alla compliance by-design di Wolters Kluwer: quattro traiettorie diverse ... datamanager.it Toscana. Dal Meyer la nuova frontiera per diagnosi e studio malattie renali di origine geneticaIl nuovo metodo messo a punto e brevettato dall’ospedale pediatrico utilizza i progenitori renali ottenuti dalle urine. La scoperta, pubblicata sulla rivista internazionale Journal of the American ... quotidianosanita.it La Fda ha approvato Otarmeni, il primo trattamento che non si limita a compensare la perdita dell’udito ma interviene sulla causa genetica x.com Un alibi (gravemente) scricchiolante, una traccia genetica sotto le unghie della vittima, un’impronta sul muro della cantina: tanti gli elementi contro l’uomo che frequentava casa Poggi - facebook.com facebook