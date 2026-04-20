Negli ultimi anni si discute sempre più della somministrazione di molte medicine agli anziani, spesso senza un'adeguata personalizzazione. La medicina di precisione propone di adattare le cure alle caratteristiche genetiche, cliniche e ambientali di ogni paziente, riducendo l'uso di farmaci standardizzati. Questo approccio mira a migliorare l’efficacia delle terapie e a limitare i rischi legati alla politerapia. La questione riguarda la necessità di cambiare metodo e puntare su trattamenti più mirati.

Rinunciare a un approccio standardizzato per virare verso un modello centrato sulla persona, che adatta diagnosi e terapie alle caratteristiche genetiche, cliniche e ambientali di ciascun individuo. È la missione della medicina di precisione, al centro del dossier Aifa che analizza l’impatto di questa evoluzione sulla pratica clinica e sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Con un impatto su un fenomeno importante, la necessità di assumere più farmaci: il 68% degli over 65 riceve prescrizioni di almeno cinque farmaci diversi e il 28,5% ne assume almeno dieci. La medicina di precisione . Negli ultimi vent’anni, infatti, i progressi della genomica e delle tecnologie digitali hanno reso evidente un limite della medicina tradizionale: pazienti con la stessa patologia possono rispondere in modo diverso alle stesse cure.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Troppi farmaci per gli anziani: la medicina di precisione sfida la politerapia

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