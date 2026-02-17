Isee 2026 troppo alto? Come abbassarlo per non perdere bonus e agevolazioni Le mosse da fare i rischi da evitare

L’ISEE continua a essere il parametro decisivo per accedere a bonus, contributi e prestazioni sociali. Basta superare una soglia anche di poche centinaia di euro per perdere agevolazioni importanti, dall’Assegno Unico ai contributi per l'affitto o l'università. Isee troppo alto? Ecco come abbassarlo Ma come abbassarlo? Adottando una serie di procedure, ovviamente legali, per intervenire su redditi e patrimoni utilizzando strumenti previsti dalla normativa come l'esclusione dei titoli di Stato fino a 50.000 euro o la deduzione del fondo pensione fino a 5.300 euro. Le scorciatoie o le omissioni possono comportare revoca dei bonus e sanzioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Con il nuovo anno, molti italiani si trovano a dover aggiornare il calcolo dell’Isee per mantenere bonus e agevolazioni.

Il governo ha deciso: presto niente più certificazioni da consegnare per ottenere bonus e agevolazioni.

