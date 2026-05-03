Agroalimentare domani in Senato riflettori sulla filiera bufalina
Domani alle 15 si terrà una riunione nella Sala Caduti di Nassirya del Senato, situata in Piazza Madama a Roma. L'evento riguarda il settore agroalimentare, con un focus specifico sulla filiera bufalina. La seduta è prevista per discutere questioni legate a questa filiera e si svolgerà nel contesto delle attività parlamentari.
Si terrà domani nella Sala Caduti di Nassirya presso il Senato della Repubblica (Piazza Madama, 11 Roma) alle ore 15.30, la conferenza stampa: “Filiere sostenibili della Piana del Sele. Filiera Bufalina”, su iniziativa del Senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, Presidente 9^ Commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare del Senato. Aprirà i lavori Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola ed interverranno Marco Frey, Presidente Comitato scientifico Fondazione Symbola, Camillo Catarozzo, Presidente CdA Banca di Credito Cooperativo Campania Centro, Rosario Pingaro, Presidente CdA Banca di Credito Cooperativo Capaccio Paestum e Serino, Giuseppe Tuozzo, Presidente CdA Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia, Maria Carmela Serluca, Assessore all’Agricoltura Regione Campania.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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