La filiera agroalimentare Un incontro con gli esperti per giovani a caccia di lavoro

Un incontro tra esperti e giovani interessati a lavorare nel settore agroalimentare si è svolto di recente, con l’obiettivo di approfondire le opportunità professionali offerte dalla filiera. Durante l’evento sono state presentate le diverse figure richieste, le competenze necessarie e le possibilità di inserimento nel mercato del lavoro locale. L’iniziativa si è concentrata su come valorizzare le risorse del territorio attraverso il settore agroalimentare.

Un lavoro nella filiera agroalimentare? È proprio puntando sulle peculiarità del territorio che l'Amministrazione comunale di Abbiategrasso ha deciso di rivolgersi ai giovani in cerca di prima occupazione e a chi desidera riposizionarsi professionalmente, promuovendo un incontro direttamente collegato a questo tema. Domani dalle 9.30 alle 12.30, la Sala Consiliare del Castello Visconteo ospiterà l'evento di presentazione dell'Academy Agroalimentare, "un'opportunità di formazione gratuita e lavoro per i cittadini". "L'Amministrazione comunale di Abbiategrasso, in qualità di soggetto ospitante e parte attiva nella promozione dello sviluppo...