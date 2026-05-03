Otto detenuti sono stati posti in custodia cautelare nel carcere di Agrigento con l’accusa di aver partecipato a un assalto al reparto Sole. Durante le indagini sono stati individuati i dettagli dell’azione, tra cui l’utilizzo di carrelli trasformati in strumenti offensivi. Le autorità hanno identificato e arrestato i responsabili, che ora si trovano in cella. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori aspetti dell’episodio.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i detenuti a trasformare i carrelli in armi?. Quali sono i nomi dei responsabili ora in carcere?. Perché una semplice sanzione ha scatenato un assalto coordinato?. Come sono riusciti gli ergastolani a bloccare gli agenti?.? In Breve Aggressione scatenata il 30 aprile dopo un provvedimento disciplinare nel reparto Sole.. Otto detenuti coinvolti tra cui Diego Fortezza, Salvatore Condorelli e Davide Bonaccorso.. Danni strutturali a quadri elettrici e dispositivi antincendio durante l'assalto.. Sottrazione chiavi da parte di otto ergastolani tra cui Angelo Fernandez e Kevin Dragotto.. Il giudice Michele Dubini ha disposto la carcerazione di otto persone coinvolte nel violento tumulto avvenuto il 30 aprile presso la casa circondariale Pasquale Di Lorenzo ad Agrigento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento, in carcere 8 detenuti per l’assalto al reparto Sole

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