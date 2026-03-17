A Napoli tornano le Uova della ricerca Airc con tante sorprese preziose firmate Casa Ascione

A Napoli sono tornate le Uova della Ricerca, un’iniziativa promossa dalla Fondazione AIRC Comitato Campania e nata nel 2009. L’evento prevede la presenza di uova decorate e offerte, tutte realizzate da Casa Ascione, con l’obiettivo di sostenere la ricerca oncologica. La manifestazione si svolge nella città, coinvolgendo diverse persone e creando un’occasione di raccolta fondi.

Si rinnova anche quest’anno a Napoli l’appuntamento con le Uova della Ricerca, iniziativa nata nel 2009 e promossa da Fondazione AIRC Comitato Campania per sostenere la migliore ricerca oncologica. In occasione delle festività pasquali saranno distribuite uova di cioccolato realizzate dalla ditta Mario Gallucci 1980 e impreziosite dalle tante sorprese firmate dalla Gioielleria Casa Ascione. Un dono speciale per garantire nuove risorse a ricercatrici e ricercatori che ogni giorno, grazie alla generosità dei tanti donatori AIRC, lavorano a progetti innovativi per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro. Ogni Uovo di Airc unisce gusto e impegno: realizzato con cioccolato di qualità, contiene al suo interno un esclusivo gioiello o accessorio artigianale donato dalla Gioielleria Casa Ascione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati AIL Benevento ODV Sezione “Stefania Mottola”, tornano le uova della ricercaTempo di lettura: 2 minutiDentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una semplice sorpresa. Airc motore della ricerca: "Trasformiamo le idee in nuove cure concrete""Airc sostiene un ecosistema diffuso sul territorio nazionale che parte dalla fiducia dei cittadini e dall’aiuto dei volontari e arriva al... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Uova della Discussioni sull' argomento Airc, in Campania tornano le uova della ricerca; Per Pasqua spunta a Napoli una bottega effimera che fa uova di cioccolato da personalizzare; Torna l’uovo di Pasqua Mare Fuori firmato Bauli: dove trovarlo, cosa contiene e quanto costa nel 2026; Pasqua, 'Un uovo per la vita' torna la campagna Ail per la ricerca e la cura dei tumori del sangue. VIDEO - Napoli Magazine, ecco le nostre uova di Pasqua 2026Come da tradizione, Napoli Magazine riserva per i propri amici in tiratura limitata le Uova di Pasqua. Verde Pistacchio, Arancione Nocciolato, Oro Fondente, Blu Latte, Azzurro Kinder e Giallo Galak, ... napolimagazine.com Pescopagano : arrivano Le Uova della Ricerca AIL Domenica 22 marzo 2026, a partire dalle ore 9:00, in Piazza della Vittoria a Pescopagano, sarà possibile sostenere una causa importante acquistando le Uova di Pasqua dell’AIL. L’iniziativa, promossa dall - facebook.com facebook Buone e solidali: sono tornate le uova della Croce Rossa Italiana! Quest’anno la collaborazione con Cerealitalia ci permette di offrirti un prodotto di qualità, perfetto per festeggiare la Pasqua con un pensiero rivolto a chi ha più bisogno. Che tu preferisca il x.com