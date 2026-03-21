Nel primo pomeriggio di oggi a Rivalta, un ciclista è stato investito da un'auto mentre pedalava lungo la strada. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 e, nonostante i tentativi di soccorso, l’uomo è deceduto. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La vittima aveva circa 40 anni.

Reggio Emilia, 21 marzo 2026 - Tragico incidente poco dopo le 14 a Rivalta. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. L’uomo, uno straniero non ancora identificato perché trovato privo di documenti addosso, stava percorrendo via del Buracchione sulla ciclabile lungo il Crostolo. Stando alle prime ricostruzioni, una vettura lo ha colpito e la vittima è stata sbalzata dalla sella finendo violentemente a terra. Subito è scattato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e l’automedica. Sul posto anche l’elisoccorso oltre ai vigili del fuoco, ma i tentativi di rianimarlo sono stati purtroppo inutili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclista morto travolto da un’auto a Rivalta

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