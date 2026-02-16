Francesco Mazzoleni, un giovane ciclista di 18 anni, è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre si allenava a Barzana. La vettura lo ha colpito lungo una strada trafficata nel pomeriggio, provocando gravi ferite che non gli hanno lasciato scampo. La notizia ha sconvolto la comunità locale, che si era abituata a vederlo pedalare con passione lungo le strade del paese.

BARZANA (Bergamo) Pomeriggio tragico a Barzana, dove un ciclista 18enne, Francesco Mazzoleni, ha perso la vita dopo uno scontro con un’auto. È successo sulla provinciale 175 poco dopo le 14. I due veicoli viaggiavano in direzione opposta, ma è ancora poco chiara la dinamica dell’incidente: l’impatto è stato violento, il giovane è stato sbalzato per diversi metri e la bici si è spezzata in due. La centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza della Croce Azzurra e l’automedica, ma per il diciottenne non c’era più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. Sul posto, per ricostruire la dinamica e regolare il traffico (la provinciale è rimasta chiusa quattro ore), i carabinieri di Villa d’Almè, la Stradale di Bergamo e la polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ciclista travolto mentre si allena. Francesco muore a 18 anni. Fatale lo scontro con un’auto

