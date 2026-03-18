A Monreale, studenti del Liceo Basile hanno partecipato a un convegno intitolato “Diritti per la parità di genere – dalla denuncia alla rinascita” che si è svolto nel Salone della Caritas Diocesana. L'evento ha affrontato il tema della violenza di genere, coinvolgendo giovani e organizzatori in un confronto pubblico. La discussione ha visto interventi e testimonianze sulla tematica.

Monreale – Si è tenuto presso il Salone della Caritas Diocesana di Monreale il convegno “Diritti per la parità di genere – dalla denuncia alla rinascita”. L’iniziativa, promossa dal Liceo Classico, Scientifico e delle Scienze Applicate “Basile”, ha registrato un’ampia partecipazione tra gli alunni, che hanno seguito i lavori con interesse e coinvolgimento. L’evento è nato dall’esigenza di sensibilizzare le nuove generazioni su temi di stretta attualità, come la prevenzione della violenza di genere, la cultura del rispetto e la tutela dei diritti. Più che una lezione accademica, la mattinata si è trasformata in un dialogo diretto e dinamico tra professionisti e giovani, offrendo a questi ultimi strumenti critici per riconoscere e contrastare ogni forma di discriminazione. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - A Monreale gli studenti del Liceo Basile discutono di violenza di genere: un convegno che fa riflettere

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