Nella periferia est di Napoli, all’alba di oggi, un giovane di 20 anni è stato colpito da colpi di arma da fuoco in via Carlo Miranda, vicino a un bar. L’agguato si è verificato poco dopo le 5 del mattino. La vittima è deceduta poco dopo in seguito alle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Napoli, 7 aprile 2026 – Agguato all’alba di oggi a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. Un ventenne, Fabio Ascione, è stato ucciso poco dopo le 5 di oggi in via Carlo Miranda, nei pressi di un bar. Due sconosciuti sono arrivati a bordo di uno scooter e hanno esploso alcuni colpi di pistola che hanno raggiunto il giovane al torace. Il ragazzo è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso di Villa Betania, ma una volta giunto lì è morto. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale per ricostruire la dinamica e la matrice al fine di individuare i killer. L'agguato è avvenuto nell’area conosciuta come ‘parco Topolino’, dal soprannome di Carmine Sarno dell'omonimo clan egemone nella zona e ormai dissolto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Agguato a Napoli: il ventenne Fabio Ascione ucciso a Ponticelli

Ponticelli, agguato all’alba: ucciso il 20enne Fabio Ascione all’esterno di un barAgguato all'alba nei pressi del bar Lively di via Carlo Miranda a Napoli, a Ponticelli, al confine con il comune di Cercola.

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Temi più discussi: Napoli, ucciso Fabio Ascione: agguato all'alba a Ponticelli. Il ventenne colpito al torace dal commando killer in scooter; Agguato a Napoli, morto un ventenne. Indagano i carabinieri; Agguato nella zona orientale di Napoli: ucciso un ragazzo di 20 anni; Agguato nella notte a Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola a Ponticelli.

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Agguato a #Napoli: un 20enne, Fabio Ascione, è stato ucciso a colpi di pistola all’esterno di un bar in via Miranda, al confine tra Ponticelli e Cercola. Ignoti hanno fatto fuoco da uno scooter. Sul caso indagano i carabinieri di Poggioreale. - facebook.com facebook

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