Durante la notte, membri dell'equipaggio di una nave israeliana sono stati aggrediti, secondo quanto dichiarato da un ufficiale. Nella stessa vicenda, due attivisti sono stati deportati in Israele dopo un episodio di abbordaggio avvenuto a Creta. L'incidente ha sollevato molteplici interrogativi sulla dinamica dell'aggressione e sui motivi dietro la deportazione degli attivisti. La vicenda è al centro dell'attenzione delle autorità e delle organizzazioni coinvolte.

? Cosa scoprirai Come sono stati aggrediti i membri dell'equipaggio durante la notte?. Chi sono i due attivisti deportati in Israele dopo l'abbordaggio?. Perché i militari hanno sequestrato tutti i beni personali dei marittimi?. Dove si trovano ora le navi della flotta dopo l'aggressione?.? In Breve Thiago Avila e Saif Abukeshek sono stati deportati in Israele dopo l'aggressione.. Circa 180 attivisti sono stati consegnati alla guardia costiera greca dopo due giorni.. I militari hanno sequestrato tutti i beni personali dei membri della spedizione.. La flotta si trova ora alla fonda davanti alla città di Ierapetra.. Gianfranco, un ufficiale della marina mercantile di 51 anni originario di Cagliari, racconta l’aggressione subita a ovest di Creta dalla Marina israeliana durante l’intercettazione della Global Sumud Flotilla.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggressione a Creta: l’ufficiale: “La nave israeliana è un lager

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