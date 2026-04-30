Nella notte, la Marina israeliana ha intercettato 22 navi della Global Sumud Flotilla vicino a Creta. Secondo fonti ufficiali, almeno 175 attivisti sono stati portati in Israele. Turchia e Spagna hanno definito l’operazione come un atto di pirateria. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le autorità israeliane e i partecipanti alla flottiglia. La notizia è stata confermata da fonti militari e diplomatiche di entrambe le parti.

Roma, 30 aprile 2026 - Nella notte la Marina israeliana ha intercettato decine di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo di Creta. Non è chiaro quante navi, con aiuti per Gaza siano state sequestrate o solamente abbordate, danneggiate, e abbandonate alla deriva. La Marina israeliana, scrive Al Jazeera su X, sostiene di aver sequestrato circa 50 imbarcazioni con a bordo 400 attivisti "a centinaia di chilometri dalle coste israeliane" e di aver informato le persone a bordo di essere "in arresto", secondo i media israeliani. Lo scrive Al-Jazeera su X. Maria Elena Delia, portavoce della Flotilla Sumud Global, alla Rai ha riferito: "Sono state intercettate ben 22 delle 60 barche che erano in navigazione in acque internazionali, nemmeno arrivate all'altezza di Creta, quindi direi in Europa sostanzialmente.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Global Sumut Flotilla, la Marina israeliana intercetta 22 navi vicino a Creta. “Almeno 175 attivisti portati in Israele”. Turchia e Spagna: “Atto di pirateria”

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