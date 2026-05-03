agevolazioni tari ecco le nuove regole

Recentemente sono state aggiornate le norme relative alle agevolazioni sulla TARI, la tassa sui rifiuti. Le nuove regole prevedono che non siano più concessi sconti per chi possiede veicoli di grossa cilindrata o imbarcazioni, né per chi ha una seconda casa. Queste modifiche interessano i contribuenti con determinati beni patrimoniali, eliminando le agevolazioni che in passato erano previste per queste categorie.

Hai la vettura o la moto di grossa cilindrata oppure la barca o la seconda casa? Niente agevolazioni per la TARI, la tassa rifiuti. Direte che è logico. Dovrebbe essere sempre così, ma non è scontato. Quindi, il Comune di Porcari, con delibera, ha fissato i paletti stabiliti nell’articolo 19 del regolamento specifico. Previsti accertamenti scrupolosi. Ecco le regole. Riduzione del 60% sulla TARI per nuclei familiari composti da pensionati, lavoratori dipendenti, autonomi e assimilati con reddito ISEE non superiore a euro 22.170, se il nucleo familiare è composto da una sola persona e da euro 15.970 se il nucleo familiare è composto da due o più persone, con una sola abitazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Giorgia Meloni Cancellazione IMU, TARI e Bollo Auto Ecco a Quali Condizioni

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