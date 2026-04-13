Tari agevolazioni per 74 mila contribuenti | ecco chi sono i beneficiari
Il Comune di Palermo ha comunicato che, in occasione dell’emissione degli avvisi di pagamento dell’acconto Tari 2026, saranno concesse agevolazioni a circa 74 mila contribuenti. La misura riguarda specifici beneficiari, che potranno usufruire di sconti o riduzioni sulla tassa. La notizia è stata diffusa attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione o sui parametri delle agevolazioni.
Agevolazioni in vista in occasione dell’emissione degli avvisi di pagamento dell’acconto Tari 2026. Ad annunciarlo è il Comune di Palermo che in una nota fa sapere che saranno circa 74.000 i contribuenti interessati dalle riduzioni. “Tra le principali novità – spiega l’assessore comunale con.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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