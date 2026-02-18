Terremoto Centro Italia | Agevolazioni bollette estese fino al 2026 nuove regole accesso dal 1° aprile

Il terremoto nel Centro Italia ha portato l’Arera a prorogare gli sconti sulle bollette fino al 2026. La decisione deriva dai danni causati dal sisma, che hanno colpito molte famiglie e imprese. Dal 1° aprile, cambiano le modalità di accesso alle agevolazioni, con procedure più chiare e rapide. Chi vive nelle zone colpite potrà usufruire di tariffe ridotte per tutto il prossimo triennio. Le nuove regole puntano a facilitare il sostegno economico a chi ha subito danni dal terremoto.

Sisma Centro Italia: Arera estende le agevolazioni su bollette, nuove regole per l'accesso dal 1° aprile. Famiglie e imprese delle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016-2017 e dei Comuni ischitani di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio potranno continuare a beneficiare di bollette più leggere. L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 le agevolazioni sulle utenze di luce, gas e acqua, introducendo però un nuovo meccanismo di verifica per l'accesso ai benefici a partire dal 1° aprile 2026. Dieci anni dopo le scosse, una proroga necessaria. Sisma Centro Italia: Arera proroga le agevolazioni su energia, gas e acquaConfermate fino al 31 dicembre 2026 le misure per le utenze in zona rossa e gli immobili inagibili. Dal 1° aprile in vigore nuove regole ...