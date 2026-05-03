Affiancato da uno scooter e minacciato con pistola costretto a cedere l’auto

Un uomo di 56 anni di Avetrana ha vissuto una serata difficile sulla costa salentina. Mentre si trovava sul lungomare, è stato avvicinato da due persone, una delle quali era a bordo di uno scooter. Con una pistola, i due hanno minacciato l’uomo e gli hanno chiesto di consegnare l’auto, che ha poi consegnato senza opporre resistenza. La vicenda è ancora sotto indagine da parte delle forze dell’ordine.

PORTO CESAREO – Serata da incubo per un 56enne di Avetrana sul litorale ionico salentino, costretto a cedere la sua autovettura sotto la minaccia di una pistola. Teatro dell’evento è stata la nota località di Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo.Secondo quanto ricostruito dalla denuncia.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate "Mi ha minacciato con una pistola", ma è tutto falso. Accusato salvato dal gps dell'auto: era a chilometri di distanzaAveva accusato un uomo di averlo minacciato con una pistola mentre si trovava al lavoro in un terreno di sua proprietà, ma non era vero nulla e... Leggi anche: Auto impatta con uno scooter: centauro ferito e trasportato al San Pio Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Motorola moto g87: fotocamera da 200 MP e nuova ambizione per la fascia media; Moto2: pole di Veijer a Jerez, 13° Vietti, 14° Arbolino; HONDA DAY! Sabato 13 giugno 2026, all'Autodromo di Vallelunga Piero Taruffi, una giornata imperdibile per tutti gli appassionati, non solo di Honda; Motorola Moto G86 (256 GB) a prezzo da outlet: è in sconto del 50% su eBay. L’istrionico legale 73enne ha deciso ufficialmente di correre con il partito Democrazia Sovrana Popolare, affiancato da Marco Rizzo. A fine aprile era intervenuto sulla svolta del caso Garlasco: “Indagine distorta sin dall'inizio, Andrea non dovrebbe andare in P - facebook.com facebook