Incidente stradale con un ferito questa mattina al Viale Principe di Napoli. Per cause in corso di accertamento all’altezza dell’incrocio con Via Vittorio Veneto un’auto Mini Cooper ha impattato uno scooter condotto da un 40enne. L’uomo è rovinato al suolo rimanendo ferito lamentando dolori alla schiena. Soccorso da una ambulanza e da un’auto medica del 118, l’uomo è stato trasportato all’ospedale San Pio per le cure del caso. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che ha svolto i rilievi per accettare dinamiche e responsabilità. Ieri a Sanremo: serata ‘olimpica’, Achille Lauro canta per le vittime. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Auto impatta con uno scooter: centauro ferito e trasportato al San Pio

Ferito trasportato d'urgenza in ospedale dopo uno scontro tra auto e scooterGrave incidente stradale nella notte tra martedì e mercoledì nella zona di Bussolengo.

Auto travolge uno scooter e poi si allontana: ferito un giovaneTempo di lettura: < 1 minutoIncidente questo pomeriggio in via Vetrone a Benevento.

Temi più discussi: Impatto tra auto e scuolabus. Paura per oltre venti alunni; Spaventoso schianto tra due auto in autostrada: una persona resta incastrata nella vettura cappottata; Incidente tra tre auto a San Leo di Anghiari: due feriti, uno grave; Incidente sulla Castrense, auto con 3 carabinieri finisce fuori strada: uno è in condizioni gravi.

Napoli, incidente a Fuorigrotta: auto impatta con uno scooterIncidente a Fuorigrotta. Un nuovo sinistro stradale si è verificato nel quartiere, all'incrocio tra Via Lepanto e via Benedetto Cariteo, dove un'auto ha impattato con uno scooter, facendo rovinare al ... ilmattino.it

Ubriachi al volante a Pollenza e Macerata, uno impatta a un incrocio l’altro finisce contro un’auto in sosta: scattano due denunceÈ di quattro persone deferite il bilancio dei controlli su strada, rafforzati dal comando provinciale, eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Macerata guidata dal tenente colonnello Giorgio ... corriereadriatico.it

Primo del Sud Italia Premiato l’ospedale voluto da San Pio La classifica - facebook.com facebook

World's Best Hospitals 2026, l'ospedale voluto da Padre Pio primo al Sud Italia. Casa Sollievo della Sofferenza è al 36esimo posto #ANSA x.com