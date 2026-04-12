Affari Tuoi Martina Miliddi balla con Herbert Ballerina | standing ovation e stupore di De Martino

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa il 12 aprile, Martina Miliddi e Herbert Ballerina sono saliti sul palco per un'esibizione di danza. L'interazione tra i due ha suscitato entusiasmo tra il pubblico e gli ospiti presenti, con una standing ovation alla fine della performance. Tra gli spettatori si è distinto anche il giudice De Martino, che ha mostrato apprezzamento per l'esibizione.

Nella puntata del 12 aprile ad Affari Tuoi va in scena il passo a due di Martina Miliddi ed Herbert Ballerina. I due protagonisti dello show sorprendono Stefano De Martino e si guadagnano una standing ovation da parte del pubblico in studio. Affari Tuoi, il passo a due di Martina ed Herbert è favoloso. Protagonista della puntata del 12 aprile di Affari Tuoi, Nadia dal Trentino Alto Adige che ha deciso di partecipare al gioco insieme alla sorella Stefania. La loro partita è stata piuttosto appassionante, segnata però da una forte tensione che alla fine ha avuto la meglio. Nadia infatti ha lasciato la trasmissione ottenendo una buona cifra, ma con l’amaro in bocca.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, Martina Miliddi balla con Herbert Ballerina: standing ovation e stupore di De Martino Leggi anche: Affari Tuoi, raptus di Martina Miliddi con Herbert Ballerina: pubblico sconvolto Chi è Martina Miliddi, la nuova ballerina di Affari Tuoi che prende il posto di Herbert BallerinaMartina Miliddi è il nuovo volto entrato nel cast di Affari Tuoi , lo storico game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino . Affari tuoi, Martina Miliddi è la mossa vincente di Stefano De Martino