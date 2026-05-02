Affari Tuoi Stefano De Martino balla un lento con Martina Miliddi Ma menomale che c’è Samurai Jay

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda il 2 maggio, Stefano De Martino ha ballato un lento con Martina Miliddi. Durante la trasmissione, è stato anche presente Samurai Jay. La serata è stata caratterizzata da un’atmosfera particolare, con lo spettro di una cena ancora presente in cucina e la sensazione che, per circa quaranta minuti, i problemi quotidiani potessero essere messi da parte.

Una serata magica, quella di Affari Tuoi del 2 maggio. Sarà l’odore della cena che ancora aleggia in cucina, o forse quella strana sensazione che, per quaranta minuti, i problemi del mondo possano restare fuori dalla porta di casa. Ma la puntata di stasera è stata un vero e proprio ottovolante di quelli che ti lasciano con lo stomaco in gola e un sorriso ebete stampato in faccia. La protagonista è Sara, che arriva dalle Marche con una grande voglia di fare una partita memorabile. Al suo fianco c’è la sorella gemella, una traduttrice abituata a decifrare lingue straniere, ma che stasera ha dovuto sudare sette camicie per interpretare i silenzi e le trappole del Dottore.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino balla un lento con Martina Miliddi. Ma menomale che c’è Samurai Jay Affari Tuoi shock! Durante la puntata Stefano De Martino e Martina Miliddi si sono… #affarituoi Notizie correlate Affari Tuoi, Martina Miliddi balla con Herbert Ballerina: standing ovation e stupore di De MartinoNella puntata del 12 aprile ad Affari Tuoi va in scena il passo a due di Martina Miliddi ed Herbert Ballerina. Affari Tuoi: Martina Miliddi, la rivelazione sul rapporto con Stefano De MartinoCresce la popolarità di Martina Miliddi, volto sempre più riconoscibile del piccolo schermo grazie alla sua presenza in Affari Tuoi di Stefano De... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Affari Tuoi, Stefano De Martino ruba la giacca ad Amadeus; Affari Tuoi, Stefano De Martino verso il cambio orario: parte la rivoluzione della Rai. Cosa succede; Affari tuoi 2025/26 - Puntata del 26/04/2026 - Video. Stefano De Martino annuncia la novità ad Affari Tuoi: Samurai J verrà a trovarci, a proposito di OssessioneStefano De Martino annuncia la presenza di Samurai J nella puntata di Affari Tuoi del 2 maggio. Un’ospitata che conferma l’evoluzione del programma in questi ultimi mesi. fanpage.it Affari Tuoi, l’annuncio di De Martino mai fatto prima: Cosa accadrà staseraAffari Tuoi sta cambiando volto con Stefano De Martino. Dalla musica di Samurai Jay alle novità che sfidano La Ruota della Fortuna. cineblog.it “Samurai J verrà a trovarci”: l’annuncio di Stefano De Martino ad Affari Tuoi Un’ospitata questa sera che conferma l’evoluzione del programma in questi ultimi mesi - facebook.com facebook