AEW | Ritorno a sorpresa dei Gunn Club a Collision dopo mesi di assenza

Durante l’episodio di AEW Collision trasmesso sabato 2 maggio dal Peoria Civic Center di Peoria, i membri del Gunn Club sono tornati in scena dopo diversi mesi di assenza. La loro presenza è stata molto attesa dai fan e ha segnato un momento speciale dell’evento. I Gunn Club sono entrati nel ring in modo inaspettato, suscitando reazioni tra il pubblico presente.

I Gunn Club hanno fatto il loro attesissimo ritorno durante l’episodio di AEW Collision andato in onda sabato 2 maggio dal Peoria Civic Center di Peoria. È stata una puntata molto divertente, ma anche segnata da un ritorno piuttosto sorprendente nel panorama AEW. Austin e Colten Gunn sono finalmente tornati dopo una lunga assenza, regalando uno dei momenti più importanti della serata. Jon Moxley e i Death Riders interrotti dal ritorno dei Gunn Club. Il ritorno è avvenuto dopo il match che vedeva contrapposti la Bang Bang Gang, rappresentato da Juice Robinson e Ace Austin, ai Death Riders. Al termine dell’incontro, Jon Moxley e i Death Riders hanno continuato ad attaccare brutalmente gli avversari, cercando di distruggerli definitivamente.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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