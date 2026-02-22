AEW | Ecco come é andato il ritorno di Thunder Rosa dopo 8 mesi di assenza sul ring

Thunder Rosa ha ripreso i combattimenti dopo otto mesi di pausa e ha battuto Julia Hart nell’episodio di AEW Collision del 22 febbraio. La sua assenza si è prolungata a causa di un infortunio, che ora sembra risolto, permettendole di tornare in azione. La wrestler ha mostrato sicurezza e determinazione sul ring, conquistando il pubblico presente. La sua vittoria segna un passo importante nel suo percorso di riabilitazione.

© Zonawrestling.net - AEW: Ecco come é andato il ritorno di Thunder Rosa dopo 8 mesi di assenza sul ring

Thunder Rosa è tornata a lottare dopo otto mesi di assenza e ha sconfitto Julia Hart nell’episodio di AEW Collision del 22 febbraio. Dopo il match, Thekla ha lanciato la sfida dall’alto degli spalti, mentre Kris Statlander è intervenuta per evitare un’aggressione a tradimento della Hart Il ritorno di Thunder Rosa dopo otto mesi di stop. Thunder Rosa ha rimesso piede sul ring nella puntata di Collision andata in onda nella notte, tornando a combattere dopo un’assenza di otto mesi dovuta a un infortunio. L’ex AEW Women’s World Champion non lottava dallo scorso luglio, quando aveva partecipato al Women’s Casino Gauntlet Match ad All In: Texas, per poi restare fuori dai giochi a causa di problemi fisici. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net AEW: Tag team pronto al ritorno dopo quasi due anni di assenzaIl duo composto da The Butcher e The Blade si prepara a tornare in scena nella AEW, dopo quasi due anni di assenza. AEW: Trey Miguel fuori dalla AEW dopo pochi giorni, svelato il motivo dell’assenzaRecentemente, Trey Miguel ha lasciato la AEW pochi giorni dopo il suo debutto, suscitando curiosità tra i fan. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: AEW: Adam Copeland verso il ritorno, ecco quando lo rivedremo; AEW: Ecco cosa ha fatto Kenny Omega alla fine di Dynamite; Kenny Omega a Revolution? Ecco le sue condizioni dopo Dynamite; AEW | Adam Copeland verso il ritorno ecco quando lo rivedremo. Chris Hemsworth ha raccontato di aver dovuto “corrompere” sua figlia India Rose (già apparsa in #Thor: Love and Thunder del 2022) per convincerla a partecipare al film #AvengersDoomsday (2026): «Ora ha 13 anni, quindi è un’adolescente, quindi è un po’ - facebook.com facebook