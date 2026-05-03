Persephone è stata messa fuori gioco a tempo indeterminato dopo aver subito un attacco con la mossa Mist da parte di Julia Hart. La wrestler è stata fermata subito dopo l'aggressione, che ha avuto ripercussioni sulla competizione dedicata al titolo ROH. La situazione ha portato a una sospensione ufficiale, modificando gli equilibri della corsa alla cintura.

Persephone è stata ufficialmente fermata a tempo indeterminato dopo essere stata colpita dalla Mist di Julia Hart. A confermarlo è stato Tony Khan prima di AEW Collision, spiegando che l’infortunio ha già costretto la compagnia a modificare un importante match previsto per ROH Supercard of Honor del 15 maggio. Tony Khan (@TonyKhan) May 2, 2026 Persephone fuori, Zayda Steel e Hyan si giocano il posto. Persephone avrebbe dovuto partecipare al Survival of the Fittest Match, incontro che assegnerà il titolo femminile ROH, ma la sua assenza ha reso necessario trovare una sostituta. Per questo motivo è stato annunciato un match tra Zayda Steel e Hyan: la vincitrice prenderà il posto di Persephone nel match titolato.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Persephone fermata dopo l’attacco di Julia Hart, cambia la corsa al titolo ROH

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